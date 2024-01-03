شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية التجمع ترفض مشروع قانون تعديل الأراضى الصحراوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن النائب عاطف المغاورى، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه لمشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، قائلا: "نشرع للأجيال المقبلة، و90% من أراضى مصر صحراوية، وبهذا القانون يعنى التصرف فى 90% من أراضي الدولة المصرية".

وتابع المغاورى خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور جنفى جبالى، رئيس المجلس: "أرفض الحديث عن الأراضى الصحراوية وكأنها زائدة عن الحاجة، ومنذ عقود طويلة قضية الأراضى حساسة للغاية، خاصة التملك وعلى وجه الخصوص وجود العنصر الأجنبى، وحينما استشعر وزير الدفاع عام 2012 الخطر على سيناء أصدر قرار بمنع التملك فى أراضى سيناء، ومن ثم نرى حق الانتفاع بدلا من التملك لأن هناك مخططات وتحديات لأمن وسلامة البلاد، كما أن خطوط الدفاع فى مصر تقع فى الأراضى الصحراوية، وإذا لم نحمي هذه الصحراء للأجيال القادمة، معلنا رفضه لمشروع القانون مع التمسك بالاستثمار وجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وعلق النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان، قائلا:" النص منح الحكومة الحق فى ان تمنح المستثمر الأرض حق انتفاع أو إيجار أو تمليك وفقا لما تراه، ونثق فى وطنية الجميع".