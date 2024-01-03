انت الان تتابع خبر العراق يسجل ولادة طفل باسم "ميسي" (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب الصور المتداولة، فإن ولادة الطفل "ميسي" تمت يوم أمس الثلاثاء 2 كانون الثاني/يناير 2023 في محافظة كركوك، حيث منحه والده هذا الاسم تيمناً بالأسطورة الأرجنتينية.

وسجل نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق 106 أهداف في 180 مباراة دولية، ليعزز مكانته كأسطورة أرجنتينية إلى جانب الراحل دييغو مارادونا الذي توج مع منتخب الأرجنتين بمونديال 1986 في المكسيك.

وظهر ميسي لأول مرة مع الأرجنتين في عام 2005 خلال مباراة ودية ضد المجر، لكنه طرد بعد 47 ثانية من دخوله بديلا. وفي 2008 حصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد بكين، ثم قاد بلاده للحصول على بطولة كوبا أميركا عام 2021 (وهو أول لقب كبير للأرجنتين منذ عام 1993) قبل أن يضيف كأس العالم إلى سجله بعد 18 شهرا تقريبا.

وانتقل ميسي، الذي وقع عقدا لمدة عامين ونصف بقيمة نحو 60 مليون دولار في الموسم الواحد، إلى فلوريدا الصيف الماضي بعد التوقيع مع إنتر ميامي الذي يشارك في ملكيته النجم السابق للكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام.

لم يتوقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تحقيق الألقاب الجماعية حتى مع وصوله إلى إنتر ميامي الأميركي، الفريق الذي يراه كثيرون ناديًا متواضعًا بلا تاريخ يُذكر (تأسس في 2018).

ومع ذلك كان ميسي سببًا مباشرًا في تتويج الفريق بأول ألقابه على الإطلاق، بعدما قاده للفوز على ناشفيل بركلات الترجيح 10-9 بعد التعادل على مدار 90 دقيقة بنتيجة 1-1 في نهائي بطولة كأس الدوريات، وكل ذلك في أقل من شهر من أول مباراة له مع فريقه الجديد.

وعلى الصعيد الشخصي، رفع ميسي رصيده من الألقاب الجماعية إلى 44 بطولة، وحقق ميسي العديد من الجوائز الفردية ؛أبرزها على الإطلاق الكرة الذهبية التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم سنويًا، من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، حيث إنه فاز بها 8 مرات (رقم قياسي).