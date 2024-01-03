بعد قفزة 152% في 2023.. توقعات بوصول بيتكوين إلى 75 ألف دولار هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

يتوقع خبراء داخل وخارج صناعة العملات المشفرة أن تستمر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة في الارتفاع خلال 2024 إلى مستويات قد تصل إلى 75 ألف دولار، بعد أن تجاوزت مستوى 42 ألف دولار بنهاية 2023، بحسب شبكة "سي إن بي سي".

ويأتي ذلك أن شهد سعر عملة بيتكوين ارتفاعًا كبيرًا في عام 2023 بنحو 152%، وهو ما جاء بعد أن واجهت العملة عاما صعبا في 2022 تميز بانهيار الشركات العاملة بهذه الصناعة فضلا عن مشاكل السيولة والإفلاس، وذلك عقب وصولها لمستوى قياسي في عام 2021.

ويدعو المسؤولون التنفيذيون في صناعة العملات المشفرة إلى بداية موجة صاعدة جديدة، لبعض الأسباب منها الموافقة المحتملة على صندوق تداول عملة بيتكوين في الولايات المتحدة.

وتوقع مارك موبيوس المستثمر الملياردير أن عملة بيتكوين قد تصل إلى 60 ألف دولار بحلول نهاية عام 2024.

وقال موبيوس: "صندوق البيتكوين المتداول في البورصة يبدو محتملاً وهذا أدى إلى زيادة الاهتمام بالعملة المشفرة".

ويعتقد يووي يانج، كبير الاقتصاديين في شركة تعدين العملات المشفرة Bit Mining، أن تصل عملة بيتكوين إلى مستوى مرتفع عند 75 ألف دولار بنهاية عام 2024.

ويعزو يانج الارتفاع المتوقع في الأسعار إلى الموافقة (المتوقعة) على صندوق بيتكوين المتداول في البورصة، مما أدى إلى زيادة الاستثمار المؤسسي في بيتكوين، بالإضافة إلى خفض مكافآت تعدين سعر بيتكوين إلى النصف في مايو 2024، مما قد يؤدي إلى تقييد المعروض من بيتكوين.

وقال يانج في مذكرة عبر البريد الإلكتروني: "أتوقع أن يتم تداول عملة بيتكوين ببين حوالي 25 ألف دولار إلى 75 ألف دولار في عام 2024، ومن 45 ألف دولار إلى 130 ألف دولار في عام 2025"، وفقا لسي إن بي سي.