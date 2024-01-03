شكرا لقرائتكم خبر 1.2 مليون نازح في أفقر مدن غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل آلاف الفلسطينيين النازحين من بيوتهم من وسط قطاع غزة ومدينة خان يونس، بفعل القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 89 على التوالي، التدفق على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي استوعبت حتى الآن وفق إحصائيات فلسطينية خمسة أضعاف سكانها البالغ عددهم قبل نزوح آلاف الفلسطينيين من شمال ووسط القطاع إليها نحو 260 ألف نسمة.

واكتظت شوارع وساحات المدينة بالخيام والبيوت البلاستيكية للاحتماء بها من برودة الطقس والأمطار فهم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء.

ومع ازدياد عدد النازحين الذي وصل إلى نحو 1.2 مليون نازح، تفتقر مدينة رفح، التي تتعرض بين الحين والآخر للقصف الإسرائيلي، إلى نقص حاد في المياه وشح كبير في المواد الغذائية، بالتزامن مع استمرار القصف الإسرائيلي، يضاف إلى ذلك عدم قدرة مستشفيات مدينة رفح، ذات الإمكانيات الطبية البسيطة، على تقديم العلاج لهذا العدد الكبير من النازحين، الذين يتواجد معهم آلاف الجرحى والمرضى.

وتقع مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، وتعد من أفقر مدن القطاع في الموارد الطبيعية، خاصة المياه، التي تتميز بملوحتها العالية وتلوثها.

وتؤكد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أن كافة مراكز الإيواء اكتظت بالنازحين في مدينة رفح، وأن هناك عشرات آلاف النازحين نصبوا الخيام في محيط مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، التي تعاني كما تقول من أزمة إنسانية في تقديم الغذاء والدواء والمياه للنازحين الفلسطينيين.

النازحون في غزة: