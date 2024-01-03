شكرا لقرائتكم خبر 1.2 مليون نازح في أفقر مدن غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واكتظت شوارع وساحات المدينة بالخيام والبيوت البلاستيكية للاحتماء بها من برودة الطقس والأمطار فهم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء.
ومع ازدياد عدد النازحين الذي وصل إلى نحو 1.2 مليون نازح، تفتقر مدينة رفح، التي تتعرض بين الحين والآخر للقصف الإسرائيلي، إلى نقص حاد في المياه وشح كبير في المواد الغذائية، بالتزامن مع استمرار القصف الإسرائيلي، يضاف إلى ذلك عدم قدرة مستشفيات مدينة رفح، ذات الإمكانيات الطبية البسيطة، على تقديم العلاج لهذا العدد الكبير من النازحين، الذين يتواجد معهم آلاف الجرحى والمرضى.
وتقع مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، وتعد من أفقر مدن القطاع في الموارد الطبيعية، خاصة المياه، التي تتميز بملوحتها العالية وتلوثها.
وتؤكد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أن كافة مراكز الإيواء اكتظت بالنازحين في مدينة رفح، وأن هناك عشرات آلاف النازحين نصبوا الخيام في محيط مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، التي تعاني كما تقول من أزمة إنسانية في تقديم الغذاء والدواء والمياه للنازحين الفلسطينيين.
النازحون في غزة:
- 1.9 مليون نازح.
- 1.5 مليون بلا مأوى.
- 300 مدرسة دمرت.
- 65 % من المنشآت دمرت.
كانت هذه تفاصيل خبر 1.2 مليون نازح في أفقر مدن غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.