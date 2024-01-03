شكرا لقرائتكم خبر 50 قتيلا في هجوم إرهابي بكرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل نحو 50 شخصا الأربعاء جراء انفجارين وقعا قرب مرقد اللواء الإيراني قاسم سليماني تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتله بضربة جوية أمريكية في العراق، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي في طهران. وذكر مسؤول طبي بكرمان لوسيلة إعلامية أن الانفجارين ناجمان عن عبوتين مفخختين. وأعلن التلفزيون الرسمي بداية عن سماع دوي انفجار قرب مسجد صاحب الزمان في محافظة كرمان بجنوب ايران، حيث يرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري. وفي وقت لاحق، أفاد التلفزيون سماع دوي انفجار ثان في المكان ذاته. وقال مسؤول إيراني للتلفزيون الرسمي «إن انفجاري كرمان هجوم إرهابي».

كانت هذه تفاصيل خبر 50 قتيلا في هجوم إرهابي بكرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.