الجزائر: قضية فلسطين على رأس أولويات مجلس الأمن

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وأوضح الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع، خلال مراسم رفع أعلام الدول الخمس أمام قاعة مجلس الأمن في نيويورك، أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها للدفاع عن القضايا العادلة في العالم، مؤكدا أن الدفاع عن القضية الفلسطينية سيكون على رأس أولوياتها خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن التي بدأت في الأول من الشهر الحالي وتستمر عامين.
وأضاف أن الهدف هو وقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
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