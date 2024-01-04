شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" توصي بتشكيل لجنة لمعاينة الطريق الدائري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الخميس، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد بدوي، الأول بشأن عدم صيانة كباري المشاة بمناطق مدينة قها ومركز طوخ بمحافظة القليوبية.

وقال النائب أحمد بدوي، إنه لا يوجد صيانه لكباري المشاة بمناطق مدينة قها، ومركز طوخ بمحافظة القليوبية، حيث إن هذه الكباري تم إنشائها منذ سنوات عديدة ولم يتم متابعة صيانها.

وطالب النائب أحمد بدوي، بضرورة وضع آلية من أجل رفع كفاءة هذه الكباري، لأن عدم الصيانة سيؤدي إلى كارثة لكل من يمر بطريق مصر إسكندرية الزراعي.

ومن جانبه، قال محمد أباظة مدير عام تجديدات بالهيئة العامة للطرق والكباري، إنه تم إخطار المنطقة المركزية بطلب الإحاطة، وتم تشكيل لجنة بالفعل وتم طرح عملية صيانه الكباري بتلك المنطقة للمشاه والسيارات وبانتظار فتح الاعتماد المالي خلال شهر.

ومن جانبه، أكد علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، على ضرورة الإسراع بتشكيل لجنة فنية علي أعلي مستوي يمثل فيها مسؤلي المحافظة، والإدارة العامة للمرور، ويدعي إليها النائب أحمد بدوي مقدم طلب الإحاطة وعدد من نواب المحافظة للاتفاق علي الأعمال المطلوبة وتحديد جدول زمني لتنفيذها مع إخطار لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بموعد المعاينة ونتائجها حتي تتمكن اللجنة من المتابعة.

أما فيما يخص طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب أحمد بدوي، بشأن تعطل حركة السير على الطريق الدائري عند نزلة باسوس بسبب موقع كارتة النقل، طالب "بدوي" بضرورة وضع آلية لنقلها إلي مكان آخر حتي لا يعرقل الحركة المرورية.

وأوصت اللجنة بضرورة تشكيل لجنة برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات والنائب أحمد بدوي مقدم طلب الإحاطة، وبحضور من يرغب من نواب القليوبية الأسبوع القادم لمعرفه أسباب تعطل الطريق الدائري في هذه المنطقة.