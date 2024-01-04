شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: الاحتلال يبحث عن شماعات للتغطية على فشله بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة الخليج 365، أن الحديث عن تهريب مصر السلاح إلى غزة هي مزاعم إسرائيلية تكررت أكثر من مرة، وتمثل محاولة من الاحتلال للبحث عن شماعات للفشل المستمر في تنفيذ أي من الوعود التي وعد بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة دي إم سى، أن نتنياهو وعد الإسرائيليين بالإفراج عن المحتجزين أو تحقيق انتصار، لافتا إلى أن اللجوء إلى الاغتيالات الأخيرة محاولة لتبييض وجه الاحتلال الذي فشل في تحقيق انتصار واضح.

ولفت أكرم القصاص إلى أن مصر ملتزمة باتفاقيات السلام من ناحية وتوجيه تحذيرات واضحة، والرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية العدوان أكد أنه قد يحدث تصعيد إقليمى وأن هذا العدوان لن يحقق أهدافا، والهدف الرئيسي البدء في مفاوضات سلام تؤدى إلى حل الدولتين وأنه لا بديل عن هذا الأمر.