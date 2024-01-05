شكرا لقرائتكم خبر عن الطريقة الصحيحة لتسجيل مولودك حتى لا تتعرض للحبس عام.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996، العديد من الضوابط والقواعد التي تكفل حقوق الطفل، فقد عاقب التشريع الآباء والأمهات أو ولي الأمر، حين الإدلاء ببيانات غير صحيحة عند تسجيل المولود.

وقد تصل العقوبات الواردة في قانون الطفل، إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، عند عدم ذكر البيانات الصحيحة في تسجيل مولودك، فلابد من الدقة عند تسجيل تاريخ الولادة،ونوع الطفل (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه.

كما ألزم القانون على ضرورة ذكر اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما بدقة، مع محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ.

وحظر القانون على أمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا، إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر إسماهما، وإذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.