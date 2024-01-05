شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد العزيز: مصر بذلت جهودا حثيثة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللجنة في إطار متابعتها في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان منذ أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2021، تسعى بدورها الرقابي إلى تنفيذ محاور الاستراتيجية الأربعة التي تتضمن حقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، فضلا عن تحقيق التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن الاستراتيجية تقوم على ثلاثة مسارات، المسار الأول يتعلق بالإصلاح المؤسسي والثاني يقوم على التطوير وصياغة القوانين والتشريعات التي تعزز من ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع، فضلا عن المسار الثالث المتعلق بأهمية التدريب والتثقيف في المجال الحقوقي.

وأكد "عبد العزيز"، أن مصر بصدد تقديم تقريرها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، لذا تسعى اللجنة إلى التأكد من تطبيق المعاهدات والاتفاقيات التي تعزز من حقوق الانسان، والتي وقعت عليها مصر وتلتزم بتحقيق كافة بنودها، لذا نعكف دائما على المراجعة الشاملة من أجل تطبيق الاستراتيجية بكافة محاورها الأربعة ومساراتها الثلاثة على أرض الواقع، لافتًا أن مصر قد بذلت جهودا حثيثة في هذا الملف وحققت نتائج ملموسة.