شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يأمل في تبادل مزيد من الأسرى بين روسيا وأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتبادل 230 أسير حرب أوكراني مقابل 248 أسير حرب روسي، في أكبر عملية تبادل أسرى خلال الصراع الممتد لما يقرب من عامين، وفقًا لما قالته المتحدثة باسم الأمين العام يوم الخميس.

ونقل الموقع الرسمي للأمم المتحدة عن ستيفاني تريمبلاي المتحدثة باسم جوتيريش، قولها إن الأمين العام "يشيد بجهود كلا الطرفين والوساطة التي قدمتها الإمارات، والتي أسهمت في هذا التطور الإيجابي".

وأضافت: "يأمل الأمين العام أن يتبع هذه الخطوة المهمة عمليات تبادل إضافية لأسرى الحرب وجهود أخرى لخفض التصعيد".

أكبرعملية لتبادل الأسرى

وأجرت روسيا وأوكرانيا تبادلًا للأسرى مجددًا بعد توقف دام عدة شهور.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر وسائل التواصل اجتماعي اليوم الأربعاء: "وصل أسرانا إلى الوطن"، وأوضح أن الأسرى كانوا من الجنود والمدنيين.

ووصف زيلينسكي، منسقو العملية بأنها أكبرعملية لتبادل أسرى منذ بدء الغزو الروسي الشامل في 24 فبراير 2022، ولفت إلى الإفراج عن 230 رجلًا وامرأة، من بينهم جنود، فيما أعلنت موسكو عودة 248 روسيًا من الأسر لدى أوكرانيا.

وجرت آخر عملية لتبادل الأسرى في يوليو، وتشير مصادر أوكرانية إلى وجود ما يربو على 4000 أوكراني أسرى لدى روسيا.