شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: لقاء الرئيس السيسي بالوفد الأمريكى يعكس دور مصر المحورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن زيارة الوفد الأمريكي لمصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتشاور بشأن الأوضاع الإقليمية الراهنة وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تعكس الدور المحورى الذي تقوم به مصر إقليميا، مشيرا إلى أن مصر تدعم ضرورة وقف إطلاق النار، وتبادل المحتجزين والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وإغاثة المدنيين الذين تعرضوا للنزوح، مع بدء مسار جاد بإجماع دولي للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف "محسب" لـ"الخليج 365"، أن الدولة المصرية تسعي بشكل دءوب كقوة إقليمية تعمل من أجل السلام والاستقرار والتنمية، بالإضافة إلى كونها حائط صد ضد محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بهدف تصفية القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة التوصل إلى حل جذري للقضية الفلسطينية بما يحقق حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن تحقيق التهدئة في المنطقة، بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار، على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد وكيل لجنة الشؤون العربية، أن التنسيق الحثيث مع مصر بقيادة السيد الرئيس لاستعادة الاستقرار وتحقيق التهدئة واحتواء الوضع ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مطالبا المجتمع الدولى بالتصدى لجميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، مع ضرورة توحيد الصف الفلسطيني من أجل الاجتماع على هدف واحد.

وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية الدور المصري في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لدولة فلسطين الشقيقة، حيث انتقلت قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن مئات الأطنان من المواد الغذائية واللحوم والبطاطين، والملابس، والأدوية والمستلزمات الطبية.