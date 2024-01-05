شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد رضا البنا: لقاء الرئيس السيسي ووفد الكونجرس يعكس مكانة مصر الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، إن مصر تلعب دورًا محوريًا في الشرق الأوسط، مؤكدا أن لقاء وفد من الحزبين الجمهورى والحزب الديمقراطى الأمريكيين بالرئيس عبد الفتاح السيسى خطوة استراتيجية كبيرة تعكس مكانة مصر الإقليمية والتأكيد علي مكانة مصر ودورها البارز في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات تأتى على رأسها القضية الفلسطينية، وما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة بسبب القصف الإسرائيلي الغاشم.

وأضاف "البنا" لـ"الخليج 365"، أن الدولة المصرية حريصة على الضغط من أجل نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين الفلسطينيين، معرباً عن تطلعه للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720، بما يسهم في نفاذ المساعدات بصورة عاجلة ومستدامة للوفاء بالاحتياجات الإنسانية للقطاع.

وأكد النائب محمد رضا البنا، أن القيادة المصرية كانت حريصة على تأكيد رفض مصر التام لكافة صور تهجير الفلسطينيين، أو تصفية القضية الفلسطينية، موضحاً أن هذه الأفكار لا يمكن أن تحقق الاستقرار في المنطقة، وقد تكون سببا في اتساع دائرة العنف، مشددا على ضرورة وقف استهداف المدنيين وعنف المستوطنين الإسرائيليين، والتوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار.

ودعا النائب إلى ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية المؤثرة، وفى مقدمتهم الولايات المتحدة، بمسئولياتها نحو وقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وتسميتها بمسمياتها الصحيحة ومحاسبة مرتكبيها، في ظل تزايد حدة وكثافة المناوشات علي الساحة اللبنانية وفى العراق وسوريا، بالإضافة إلى التوترات في البحر الأحمر والتي تؤثر سلبا على انسياب حركة التجارة العالمية.