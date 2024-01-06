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ولي العهد يهنئ رئيس مجلس الوزراء الكويتي

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الإمارات: إحالة 84 متهما إلى محكمة أمن الدولة

أحال النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي 84 متهما معظمهم من جماعات "الإخوان" إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة، بتهمة "تشكيل...

96307cda9e.jpgأبوظبي : الوكالات
27169e06bf.jpg24 جمادى الآخرة 1445 هـ

السواحه: الرياض تستقبل العالم في إكسبو 2030 بنهضتها الرقمية والابتكارية

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، أن استضافة إكسبو 2030 يبرز مبادرة وقيادة المملكة عالمياً لتمكين...

icon-byline.png الرياض :
icon-clock.png24 جمادى الآخرة 1445 هـ

ارتفاع شهداء غزة إلى 22722 والاحتلال يواصل قصف القطاع

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ92 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل...

icon-byline.pngالقدس المحتلة: الوكالات
icon-clock.png24 جمادى الآخرة 1445 هـ

7.5 ملايين عدد النازحين واللاجئين في السودان

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، عن أن عدد النازحين واللاجئين في السودان جراء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل...

icon-byline.pngالخرطوم: الوكالات
icon-clock.png24 جمادى الآخرة 1445 هـ

ارتفاع ضحايا زلزال اليابان إلى 100

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة نوتو والمناطق المحيطة بها في وسط اليابان في أول أيام العام الجديد إلى 100 شخص، اليوم...

icon-byline.pngطوكيو : الوكالات
icon-clock.png24 جمادى الآخرة 1445 هـ

زعيم المعارضة بكوريا الجنوبية يتماثل للشفاء بعد حادثة الطعن

كشف الجراح الذي أجرى عملية جراحية لزعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي لي جاي ميونغ اليوم الخميس في مؤتمر صحفي إن "لي" يتعافى...

icon-byline.pngجدة: الوكالات
icon-clock.png22 جمادى الآخرة 1445 هـ

كيف قتل العاروري

كان الاحتلال الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى تحسبا للتصعيد مع حزب الله بعد مقتل أحد كبار قادة حركة حماس الفلسطينية صالح العاروري، في...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png21 جمادى الآخرة 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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