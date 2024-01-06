ولي العهد يهنئ رئيس مجلس الوزراء الكويتي

الإمارات: إحالة 84 متهما إلى محكمة أمن الدولة أحال النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي 84 متهما معظمهم من جماعات "الإخوان" إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة، بتهمة "تشكيل... أبوظبي : الوكالات أبوظبي : الوكالات 24 جمادى الآخرة 1445 هـ 24 جمادى الآخرة 1445 هـ السواحه: الرياض تستقبل العالم في إكسبو 2030 بنهضتها الرقمية والابتكارية أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، أن استضافة إكسبو 2030 يبرز مبادرة وقيادة المملكة عالمياً لتمكين... الرياض : الرياض : دوت الخليج 24 جمادى الآخرة 1445 هـ 24 جمادى الآخرة 1445 هـ ارتفاع شهداء غزة إلى 22722 والاحتلال يواصل قصف القطاع دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ92 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل... القدس المحتلة: الوكالات القدس المحتلة: الوكالات 24 جمادى الآخرة 1445 هـ 24 جمادى الآخرة 1445 هـ 7.5 ملايين عدد النازحين واللاجئين في السودان أعلنت منظمة الهجرة الدولية، عن أن عدد النازحين واللاجئين في السودان جراء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل... الخرطوم: الوكالات الخرطوم: الوكالات 24 جمادى الآخرة 1445 هـ 24 جمادى الآخرة 1445 هـ ارتفاع ضحايا زلزال اليابان إلى 100 ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة نوتو والمناطق المحيطة بها في وسط اليابان في أول أيام العام الجديد إلى 100 شخص، اليوم... طوكيو : الوكالات طوكيو : الوكالات 24 جمادى الآخرة 1445 هـ 24 جمادى الآخرة 1445 هـ زعيم المعارضة بكوريا الجنوبية يتماثل للشفاء بعد حادثة الطعن كشف الجراح الذي أجرى عملية جراحية لزعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي لي جاي ميونغ اليوم الخميس في مؤتمر صحفي إن "لي" يتعافى... جدة: الوكالات جدة: الوكالات 22 جمادى الآخرة 1445 هـ 22 جمادى الآخرة 1445 هـ كيف قتل العاروري كان الاحتلال الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى تحسبا للتصعيد مع حزب الله بعد مقتل أحد كبار قادة حركة حماس الفلسطينية صالح العاروري، في... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 21 جمادى الآخرة 1445 هـ 21 جمادى الآخرة 1445 هـ

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