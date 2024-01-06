ولي العهد يهنئ رئيس مجلس الوزراء الكويتي

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الإمارات: إحالة 84 متهما إلى محكمة أمن الدولة
أحال النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي 84 متهما معظمهم من جماعات "الإخوان" إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة، بتهمة "تشكيل...
السواحه: الرياض تستقبل العالم في إكسبو 2030 بنهضتها الرقمية والابتكارية
أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، أن استضافة إكسبو 2030 يبرز مبادرة وقيادة المملكة عالمياً لتمكين...
ارتفاع شهداء غزة إلى 22722 والاحتلال يواصل قصف القطاع
دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ92 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل...
7.5 ملايين عدد النازحين واللاجئين في السودان
أعلنت منظمة الهجرة الدولية، عن أن عدد النازحين واللاجئين في السودان جراء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل...
ارتفاع ضحايا زلزال اليابان إلى 100
ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة نوتو والمناطق المحيطة بها في وسط اليابان في أول أيام العام الجديد إلى 100 شخص، اليوم...
زعيم المعارضة بكوريا الجنوبية يتماثل للشفاء بعد حادثة الطعن
كشف الجراح الذي أجرى عملية جراحية لزعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي لي جاي ميونغ اليوم الخميس في مؤتمر صحفي إن "لي" يتعافى...
كيف قتل العاروري
كان الاحتلال الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى تحسبا للتصعيد مع حزب الله بعد مقتل أحد كبار قادة حركة حماس الفلسطينية صالح العاروري، في...
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