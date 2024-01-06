اعرف شروط وظائف وزارة الداخلية السعودية لعام 1445

ياسر رشاد - القاهرة -

بحث السعوديون خلال الساعات القليلة الماضية اليوم السبت، عن الوظائف الشاغرة في وزارة الداخلية السعودية في عدد من التخصصات المطلوبة.



وأعلنت وزارة الداخلية السعودية عن خطوات التقديم في وظائف الداخلية المختلفة:

يبدأ الطريق بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أبشر للتوظيف.

تسجيل الدخول: يلي ذلك تسجيل الدخول عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

استعراض الوظائف: بعد الدخول، يتم النقر على قسم “الوظائف المتاحة” لاستعراض الفرص الشاغرة.

اختيار الوظيفة: تختار المتقدمة الوظيفة المناسبة لمؤهلاتها وخبراتها.

قراءة الشروط والأحكام: من الضروري الانتباه للشروط والأحكام الخاصة بكل وظيفة.

تقديم الطلب: أخيرًا، يتم الضغط على خيار “تقديم الطلب” لإكمال العملية.



شروط وظائف وزارة الداخلية السعودية المطلوبة:

الجنسية السعودية: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

سيرة حسنة: يشترط أن يتميز المتقدم بالسلوك الحسن والسيرة الطيبة.

اللياقة البدنية والصحية: من المهم أن يكون المتقدم لائقًا بدنيًا وصحيًا.

الحالة الاجتماعية: يشترط ألا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي.

عدم التعيين السابق: لا يجب أن تكون المتقدمة قد تعينت في وظائف تخضع للقطاع العسكري من قبل.

الحالة القضائية للزوج: يجب ألا تكون متزوجة من شخص محكوم بالسجن لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.



خطوات التقديم للوظائف في وزارة الداخلية عبر منصة أبشر

الدخول إلى منصة أبشر للتوظيف: أول خطوة هي زيارة الموقع الرسمي لمنصة أبشر.

تسجيل الدخول: استخدمي اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول إلى حسابك الشخصي.

استعراض الوظائف المتاحة: اختاري الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلاتك.

قراءة الشروط والأحكام: تأكدي من فهم جميع الشروط قبل التقديم.

تقديم الطلب: اتبعي الإرشادات لتقديم طلبك.

الجنسية: يجب أن تكوني مواطنة سعودية.

السيرة الحسنة: يجب أن تتمتعي بسيرة وسلوك حسن.

اللياقة البدنية: يشترط وجود لياقة بدنية وصحية تتناسب مع طبيعة العمل.

الحالة الاجتماعية: يجب ألا تكوني متزوجة من غير سعودي.

عدم العمل السابق في القطاع العسكري: يشترط عدم التعيين السابق في وظيفة عسكرية.

الحالة الجنائية: يجب ألا تكوني متزوجة من شخص محكوم بالسجن لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.

