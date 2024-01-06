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اعرف شروط وظائف وزارة الداخلية السعودية لعام 1445

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ياسر رشاد - القاهرة -  

بحث السعوديون خلال الساعات القليلة الماضية اليوم السبت، عن الوظائف الشاغرة في وزارة الداخلية في عدد من التخصصات المطلوبة.
 

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية عن خطوات التقديم في وظائف الداخلية المختلفة:

يبدأ الطريق بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أبشر للتوظيف.

تسجيل الدخول: يلي ذلك تسجيل الدخول عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

استعراض الوظائف: بعد الدخول، يتم النقر على قسم “الوظائف المتاحة” لاستعراض الفرص الشاغرة.

اختيار الوظيفة: تختار المتقدمة الوظيفة المناسبة لمؤهلاتها وخبراتها.

قراءة الشروط والأحكام: من الضروري الانتباه للشروط والأحكام الخاصة بكل وظيفة.

تقديم الطلب: أخيرًا، يتم الضغط على خيار “تقديم الطلب” لإكمال العملية.
 

شروط وظائف وزارة الداخلية السعودية المطلوبة:
الجنسية السعودية: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

سيرة حسنة: يشترط أن يتميز المتقدم بالسلوك الحسن والسيرة الطيبة.

اللياقة البدنية والصحية: من المهم أن يكون المتقدم لائقًا بدنيًا وصحيًا.

الحالة الاجتماعية: يشترط ألا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي.

عدم التعيين السابق: لا يجب أن تكون المتقدمة قد تعينت في وظائف تخضع للقطاع العسكري من قبل.

الحالة القضائية للزوج: يجب ألا تكون متزوجة من شخص محكوم بالسجن لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.
 

خطوات التقديم للوظائف في وزارة الداخلية عبر منصة أبشر

الدخول إلى منصة أبشر للتوظيف: أول خطوة هي زيارة الموقع الرسمي لمنصة أبشر.

تسجيل الدخول: استخدمي اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول إلى حسابك الشخصي.

استعراض الوظائف المتاحة: اختاري الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلاتك.

قراءة الشروط والأحكام: تأكدي من فهم جميع الشروط قبل التقديم.

تقديم الطلب: اتبعي الإرشادات لتقديم طلبك.

الجنسية: يجب أن تكوني مواطنة سعودية.

السيرة الحسنة: يجب أن تتمتعي بسيرة وسلوك حسن.

اللياقة البدنية: يشترط وجود لياقة بدنية وصحية تتناسب مع طبيعة العمل.

الحالة الاجتماعية: يجب ألا تكوني متزوجة من غير سعودي.

عدم العمل السابق في القطاع العسكري: يشترط عدم التعيين السابق في وظيفة عسكرية.

الحالة الجنائية: يجب ألا تكوني متزوجة من شخص محكوم بالسجن لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.
 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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