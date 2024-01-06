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سيدة تستقبل الرئيس بلافتة "السيسي رئيسي".. وأخرى ترفع صورة له مرسومة باليد بكاتدرائية العاصمة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:
استقبل المصلون في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحفاوة بالغة وحرصوا على التقاط بعض الصور له في أثناء مروره أمامهم ومصافحتهم.

ورفعت سيدة لافتة مكتوب عليها "السيسي رئيسي"، ورفعت سيدة أخرى صورة مرسومة باليد للرئيس السيسي.

وحرص الرئيس، على رد تحيتهم أثناء سيره في الممر المؤدي إلى منطقة "الخورس" في مقدمة الكنيسة، وسط أجواء مليئة بالود والمحبة والتقدير للفتة التي اعتاد الرئيس على تقديمها في عيد الميلاد من كل عام.
وقدم الرئيس السيسي التهنئة للبابا تواضروس الثاني والمواطنين المصريين المسيحيين بعيد ميلاد السيد المسيح.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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