شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصري: مشاركة الرئيس السيسي باحتفال عيد الميلاد رسالة بأننا نسيج واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حزب الحرية المصري، بخالص التهنئة إلى الأخوة الأقباط شركاء الوطن بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا لهم عيدا سعيدا ودوام التآخي بين عناصر النسيج الوطني الذي نسج منذ قديم الزمن بالحب والود والترابط الوطني.

وثمن الحزب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارته لقداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية، متمنيا معه أن يكون هذا العام نهاية لفترة صعبة مرت على العالم كله.

وأضاف الحزب في بيان له، أن حديث الرئيس عن الأزمة التي تمر بها المنطقة يؤكد صعوبة المرحلة الراهنة، خاصة وأن مصر بذلت جهودا كبيرة من أجل حل الأزمة الفلسطينية، وأصبح وقف إطلاق النار هو المهمة الأكبر ومن بعدها يأتي حل الأزمة بأكملها، ولكن وقف نزيف أهالينا بغزة أصبحت الضرورة القصوى.

وأكد الحزب، على أهمية الوقوف يد واحدة من أجل مصر، وأننا لدينا ثقة كبير في الرئيس السيسي وحكمته في حل النزاعات حول المنطقة والخروج بمصر وشعبها إلى بر الأمان دون المساس بها أو بمقدراتها، ومؤكدا أن مشاركة الرئيس بالاحتفال اليوم كعادته يعطي رسالة للعالم بأننا شعب واحد ونسيج وطني واحد يفرح معا ويحزن معا.