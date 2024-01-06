شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد: الرئيس السيسي أرسى قواعد المواطنة بوجدان الشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك حزب الاتحاد، في قداس عيد الميلاد المجيد، برئاسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقدم المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بخالص التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا من الله أن يديم على مصر نعم الترابط والوحدة الوطنية، التي تعزز تلك المناسبات من تماسكها.

وثمن "صقر" ـ في تصريحات له ـ الدور الذي لعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في إرساء قواعد المواطنة عمليًا، كما أصل لروح الترابط الوطني، المتأصلة داخل الشعب المصري.

وقال رئيس حزب الاتحاد، إن تلك الوحدة التي ميزت الشعب المصري، نجحت في الحيال دون تفكيك الجبهة الداخلية، وكانت مرصادًا لمخططات استهدفت مصر لإيقاع الفتنة بين نسيجي الأمة.