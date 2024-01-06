القيادة المركزية الاميركية أعلنت اسقاط مسيرة جديدة فوق البحر الاحمر

اعلن البنتاغون ان القوات الاميركية اسقطت طائرة بدون طيار فوق البحر الاحمر في المياه الدولية قرب سفن تجارية.

وجاء الحادث بعد ايام من تحذير مجموعة من 12 دولة بقيادة الولايات المتحدة، حركة "أنصار الله" في اليمن من مواصلة هجماتهم على السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية في الممر المائي.

واعلنت القيادة المركزية الاميركية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي ان المدمرة الاميركية يو إس إس لابون "اسقطت دفاعا عن النفس طائرة بدون طيار انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن المدعومون من ايران".

واضافت أن الحادث وقع في جنوب البحر الاحمر "بالقرب من عدة سفن تجارية".