شكرا لقرائتكم خبر الإمارات تدفع برائد فضاء للوزارة للمرة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال عبر منصة «إكس»، إنه «بمباركة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وبعد التشاور معه نعلن عن مجموعة تعديلات وزارية في حكومة الإمارات».
وأضاف: «نعلن تعيين مكتوم بن محمد بن راشد نائبا لرئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، ومسؤولا عن هذا القطاع في الحكومة الاتحادية».
وتابع: «قاد مكتوم وزارة المالية باقتدار، إضافة إلى مجموعة من الملفات الاقتصادية والتجارية على المستوى المحلي والاتحادي، ورسخ التوازن في سياساتنا المالية اتحاديا ومحليا».
وأعلن: «تعيين محمد بن مبارك المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع وعضوا في مجلس الوزراء»، وتعيين الدكتورة آمنة الشامسي وزيرة للبيئة، وعضوا في مجلس الوزراء.
وقال: «أعلنا قبل فترة عن طلبنا ترشيح وزير للشباب في دولة الإمارات، ووصلتنا الكثير من الترشيحات، وكان اسم أحد الشباب الإماراتي يتكرر في كثير من الترشيحات التي وردتنا، وسيكون هو وزير الشباب الجديد».
وأضاف: «أعلن عن تعيين سلطان النيادي وزير دولة للشباب في دولة الإمارات»، موضحا أن «سلطان رائد فضاء، وحاصل على الدكتوراه، وخدم بلاده في السلك العسكري وفي قطاع الفضاء، وخدم البشرية في المجال العلمي».
وتابع: «كل التوفيق لسلطان وسيستمر في أداء مهامه العلمية والفضائية، إضافة إلى مسؤولياته الجديدة».
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تدفع برائد فضاء للوزارة للمرة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.