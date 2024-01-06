الإمارات تدفع برائد فضاء للوزارة للمرة الأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، مجموعة تعديلات وزارية في الحكومة الاتحادية.

وقال عبر منصة «إكس»، إنه «بمباركة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وبعد التشاور معه نعلن عن مجموعة تعديلات وزارية في حكومة الإمارات».

وأضاف: «نعلن تعيين مكتوم بن محمد بن راشد نائبا لرئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، ومسؤولا عن هذا القطاع في الحكومة الاتحادية».

وتابع: «قاد مكتوم وزارة المالية باقتدار، إضافة إلى مجموعة من الملفات الاقتصادية والتجارية على المستوى المحلي والاتحادي، ورسخ التوازن في سياساتنا المالية اتحاديا ومحليا».

وأعلن: «تعيين محمد بن مبارك المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع وعضوا في مجلس الوزراء»، وتعيين الدكتورة آمنة الشامسي وزيرة للبيئة، وعضوا في مجلس الوزراء.

وقال: «أعلنا قبل فترة عن طلبنا ترشيح وزير للشباب في دولة الإمارات، ووصلتنا الكثير من الترشيحات، وكان اسم أحد الشباب الإماراتي يتكرر في كثير من الترشيحات التي وردتنا، وسيكون هو وزير الشباب الجديد».

وأضاف: «أعلن عن تعيين سلطان النيادي وزير دولة للشباب في دولة الإمارات»، موضحا أن «سلطان رائد فضاء، وحاصل على الدكتوراه، وخدم بلاده في السلك العسكري وفي قطاع الفضاء، وخدم البشرية في المجال العلمي».

وتابع: «كل التوفيق لسلطان وسيستمر في أداء مهامه العلمية والفضائية، إضافة إلى مسؤولياته الجديدة».