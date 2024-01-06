اكتشاف الآثار الأولى لعملاء داعش في تفجير كرمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت وزارة الداخلية الإيرانية أمس عن بعض التفاصيل حول تفجيري كرمان، مشيرة إلى أنه بعد وقت قصير من الحادث المأساوي، اكتشفت قوات جهاز الاستخبارات الآثار الأولى لعملاء داعش الإرهابيين.

وقالت الوزارة في بيانها إن أحد الإرهابيين الانتحاريين اللذين قتلا في مكان الحادث، يحمل الجنسية الطاجيكية، ولم يتم بعد تحديد هوية الإرهابي الثاني بشكل نهائي.

وأوضحت الوزارة أنه بعد تحديد العوامل التي أدخلت الإرهابيين إلى البلاد، تم تنفيذ أولى عمليات الاعتقال مساء يوم الحادث، وفي صباح الخميس تم التعرف على المسكن الذي كان يستخدمه الإرهابيان القتيلان في ضواحي مدينة كرمان، كما تم التعرف على عنصرين يدعمان ويزودان المسكن المذكور باحتياجاته واعتقالهما.