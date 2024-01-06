90 شاحنة مساعدات تعبر ميناء رفح

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وأفاد مصدر مصري مسؤول في تصريح له أن شاحنات المساعدات تحوي مساعدات غذائية وإغاثية وأدوية، من بينها 4 شاحنات وقود، لأهالي قطاع غزة، إضافة إلى استقبال 17 جريحا فلسطينيا ومرافقيهم للعلاج في المستشفيات المصرية، و203 من حملة الجنسيات الأجنبية والمصرية.
وأضاف المصدر، «إنه يجري إدخال الشاحنات بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين».
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