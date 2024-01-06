شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدين تصريحات مسؤولي الاحتلال المحرضة على تهجير الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كورونا إدانة بلادها للتصريحات المشينة التي صدرت عن مسؤولين إسرائيليين، التي تحرض على تهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، شددت خلاله على التزام بلادها بتقديم كل أشكال الدعم الإنساني والمساعدات العاجلة لسكان القطاع لتخفيف المعاناة التي يواجهونها منذ بدء العدوان على القطاع منذ ثلاثة أشهر.

العدوان على غزة

أشارت إلى أن بلادها ترفض كل أشكال التدخل الإسرائيلي في مستقبل القطاع، الذي يشكل مع الضفة الغربية وحدة جغرافية واحدة، مشددةً على أن مستقبل الأرض الفلسطينية المحتلة يحدده مواطنيها.

ولفت المالكي النظر إلى إقدام جيش الاحتلال على قصف شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع رغم توفير التنسيق المسبق معهم لحركة تلك الشاحنات، إضافةً إلى قصف المواطنين أثناء نزوحهم نحو ما أعلنه جيش الاحتلال بالطرق الآمنة أو المناطق الآمنة، لكن لا يسلمون من تآمر جيش الاحتلال وإطلاق النار عليهم وقصفهم بالدبابات والطائرات.

وأعرب عن رفض فلسطين للمقترحات غير العملية كافةً، التي صدرت عن بعض المسؤولين الإسرائيليين، حول رؤيتهم لليوم الذي يلي انتهاء الحرب، ورفض أي تواجد للجيش الإسرائيلي على أرض قطاع غزة تحت أي مسمى احتلال أو أمني أو تدخل عسكري أو سيطرة حديدية أو مراقبة على دخول البضائع والمساعدات أو أية صفة أخرى.