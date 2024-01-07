شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في قداس عيد الميلاد تعكس الترابط بين الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة سلوى أبو الوفا، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتهئنة البابا تواضروس الثاني، بعيد الميلاد المجيد، مؤكدة أن الزيارة تعكس التقدير لمواقف البابا تواضروس الثاني الوطنية.

وثمنت عضو مجلس النواب كلمة الرئيس السيسي، وما تضمنته من رسائل محبة تعبر عن قوة الترابط بين نسيج الشعب المصري والوحدة الوطنية، وما أشار إليه الرئيس بأن التلاحم والتوافق الوطني والإرادة يساهمون في دعم جهود الدولة لعبور الأزمات.

وأكدت "أبو الوفا" أن موقف مصر لم يتغير منذ أحداث الـ7 من أكتوبر، وهو موقف داعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم لا يتوقف، وتابعت قائلة: وموقف مصر رافض تماماً لكل مخططات التهجير القسري للفلسطينين حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما اكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة لقاءاته مع رؤساء الدول والوفود الدولية.

وأشادت "أبوالوفا" بما تقوم به الدولة المصرية من تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الأعزل من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، حيث إن ما قدمته مصر يفوق ما قدمته دول العالم.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا أنه شاهد على مواقفه المُخلصة من أجل الوطن.

وأضاف الرئيس السيسى خلال حضوره قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة: " تحياتي لقداسة البابا اللي بكن له كل احترام وتقدير، وطبعا المحبة ناجمة عن مواقف ميعملهاش إلا رجال مخلصين بيحبوا بلدهم وحريصين عليها".

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحضور المشاركين في قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية، قائلا: "إن شاء الله السنة دي سنة سعيدة علينا كلنا.. وسنتجاوز فيها بفضل الله الأزمات الكبيرة.. ونتمنى من الله أنها مش تزيد أكثر من كدة ومتستمرش أكثر من كدة.. وأكثر أزمة بنعيشها كلها أتصور هى اللى بيحصل في قطاع غزة والضفة الغربية.