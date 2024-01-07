17 قتيلًا بينهم 12 طفلًا وعشرات المصابين بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا في خان يونس

أفادت قناة "الجزيرة"، عن 17 قتيلًا بينهم 12 طفلًا ونحو 50 مصابًا بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا في خان يونس يضم عددًا كبيرًا من النازحين.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف المدنيين في حربه على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، فيما تتصدى الفصائل الفلسطينية لقوات الجيش في عملياتها البريّة، في وقت تزداد فيه الخلافات الإسرائيلية حول مسار الحرب.