شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: دائرة عنف لا نهاية لها بالشرق الأوسط في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن على دول الشرق الأوسط استخدام نفوذها لضمان احتواء الصراع في غزة ووقف دائرة العنف التي لا نهاية لها.

وذكر: إذا فشلت الجهود الرامية لتسوية هذه الأزمة فإن النتيجة ستكون "دائرة عنف لا نهاية لها... وحياة ينعدم فيها الأمن وصراع لشعوب المنطقة".

تداعيات حرب إسرائيل على غزة

وتابع أنه سيبحث ما يمكن القيام به لتحقيق أقصى قدر ممكن من الحماية للمدنيين في غزة وتوصيل المزيد من المساعدات الإنسانية، وتابع: "لقد قُتل عدد كبير جدا من الفلسطينيين، وخصوصا الأطفال".

وبدأ بلينكن جولته إلى الشرق الأوسط، من إسطنبول، فيما سافر بلينكن بعد ذلك إلى جزيرة كريت حيث التقى برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

تهجير المواطنين الفلسطينيين

كانت أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كورونا، إدانة بلادها للتصريحات المشينة التي صدرت عن مسؤولين إسرائيليين، التي تحرض على تهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة.

وشددت على التزام بلادها بتقديم كل أشكال الدعم الإنساني والمساعدات العاجلة لسكان القطاع لتخفيف المعاناة التي يواجهونها منذ بدء العدوان على القطاع منذ ثلاثة أشهر.