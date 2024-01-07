شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفرق بين حج القرعة والجمعيات والسياحة.. القانون يرصد التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم الحج في مصر 3 جهات رسمية تتمثل في وزارات (الداخلية والسياحة والتضامن)، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة من وزارات الطيران والخارجية والأوقاف والصحة.

الفرق بين حج القرعة والسياحي

وأوضحت المادة الأولى من قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، الفرق بين حج القرعة والسياحة والجمعيات، حيث عرف القانون بأن حج السياحة تنظمه الوزارة المعنية بشئون السياحة، وتنفذه الشركات السياحية، بينما حج القرعة تنظمه وتنفذه الجهة المختصة بوزارة الداخلية، كما أن حج الجمعيات الأهلية، تنظمه الجهة المختصة بوزارة التضامن الاجتماعي عبر الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية.

وفي ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج، يجب على المواطن أن يختار الجهة التي يريد الحج من خلالها (قرعة - سياحة - تضامن)، ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأي من تلك الجهات المنظمة للحج.

وبمجرد إغلاق باب التقدم على الحج، يعد الطلب مدرجاً ضمن قرعة تلك الجهة فقط ولن تُقبل له طلبات أخرى على أي جهة منظمة للحج، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أية جهة أخرى عقب إجراء القرعة.

ويتم تسجيل جميع بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يحق لأي مواطن يتقدم للحج بالتسجيل إلا في جهة واحدة فقط سواء في (التضامن أو الداخلية أو السياحة)، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.

الحج السياحي

وتجرى القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الحجاج الفائزين بالسفر لأداء فريضة الحج شركات السياحة.

سبق أن أكدت غرفة شركات السياحة، أن الشركات طرحت برامج حج تناسب كافة المستويات سواء بالحج البرى والاقتصادى الذى يستحوذ على النسبة الأعلى من تأشيرات الحج السياحى أو برامج حج الخمس نجوم والحج الفاخر.

وأوضحت الغرفة، أن تلك البرامج المتنوعة تمنح الحج السياحى ميزة كبيرة وتزيد من الفئات التى يستهدفها والتى تسعى للسفر من خلاله.

حج الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية بدء قبول طلبات التقدم لأداء فريضة الحج لعام 1445 هـ /2024 م، اعتبارا من يوم السبت المقبل، وحتى يوم الإثنين الموافق 6/11/2023 ، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين بمديريات الأمن، وفقاً للجدول الزمني الذي سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

حج القرعة

أعلنت وزارة التضامن، قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ - 2024م من خلال القرعة الإلكترونية التي سيتم إجراؤها عبر بوابة الحج الموحدة التي تشرف عليها وزارة الداخلية لاختيار عدد 7500حاج من حجاج الجمعيات الأهلية من بين عدد 23400 متقدم، وذلك في أواخر شهر ديسمبر 2023.