اخبار العالم

الملك وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من رئيس بيلاروسيا

0 نشر
0 تبليغ
تلقى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، رسالتين خطيتين، من رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو، تتصلان بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتسلم الرسالتين، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله بمقر الوزارة، اليوم، وزير خارجية بيلاروسيا السيد سيرجي ألينيك.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.


كانت هذه تفاصيل خبر الملك وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من رئيس بيلاروسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا