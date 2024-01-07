الملك وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من رئيس بيلاروسيا

تلقى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، رسالتين خطيتين، من رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو، تتصلان بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتسلم الرسالتين، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله بمقر الوزارة، اليوم، وزير خارجية بيلاروسيا السيد سيرجي ألينيك.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.