رئيس نقابات العمال في اسرائيل يعلن إغلاق الاقتصاد 100 دقيقة الأحد المقبل للمطالبة بإعادة الأسرى من غزة

اشارت وسائل إعلام إسرائيلية الى ان رئيس نقابات العمال "الهستدروت" اعلن إغلاق الاقتصاد 100 دقيقة الأحد المقبل للمطالبة بإعادة الأسرى الاسرائيليين من قطاع غزة.

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