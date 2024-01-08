انت الان تتابع خبر برشلونة.. نبأ سار بشأن إصابة ظهير الفريق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويلتقي برشلونة وأوساسونا في نصف النهائي يوم الخميس المقبل، على أن يلعب الفائز منهما مع المتأهل من ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو، الذي سيلعب يوم الأربعاء المقبل.

وكان كانسيلو قد تعرض لإصابة على مستوى الركبة، خلال مباراة لاس بالماس الماضية.



وأوضح تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا، في مؤتمر صحفي، أن كانسيلو لديه "مشاعر جيدة للغاية" بشأن إمكانية اللحاق بكأس السوبر، على الرغم من إصابته بشد في الرباط الجانبي الداخلي لركبته اليسرى.

وشارك كانسيلو جماهير برشلونة، عبر حسابه على "إنستجرام" صورة له من داخل صالة الألعاب الرياضية، وهو يحاول التعافي من إصابته على أمل اللحاق بلقاء أوساسونا.

وفي اللقطة التي نشرها، وضح أن اللاعب يستخدم نوعا من الضمادات في المنطقة المصابة.

ومن المتوقع في حالة عدم لحاق كانسيلو بلقاء أوساسونا، فسيكون جاهزا للمباراة النهائية حال تأهل برشلونة لها.