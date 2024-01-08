ليندسي غراهام يتصدر الترند بعد لقائه بولي العهد السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - ليندسي غراهام.. لا تزال عمليات البحث مستمرة على السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، حيث اجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس، واهتم الكثيرون بمعرفة تفاصيل اللقاء، الأمر الذي جعل السيناتور يتصدر ترند جوجل بالمملكة العربية السعودية.

وطغت الأجواء العربية على اللقاء السعودي الأمريكي، فوفق لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أقيم الاجتماع بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، في المخيم الشتوي بمدينة العلا.

وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن تلك المناقشات.

وجاء ذلك بحضور عدد من المسؤولين بالمملكة وعلى رأسهم الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

كما حضر اجتماع ولي العهد مع السناتور الأمريكي ليندسي غراهام كلا من الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ.

ومن الجانب الأمريكي حضر سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية مايكل راتني، والوفد المرافق له.