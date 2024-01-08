انت الان تتابع خبر رسمياً.. منتخب البرازيل يعلن عن مدربه الجديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال دوريفال جونيور، في بيان نشره النادي البرازيلي: "كنت أرغب في تحقيق حلم شخصي (قيادة المنتخب)، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا ثقة المسؤولين في ساو باولو".

وأضاف: "لهذا السبب يجب أن أشكركم على كونكم جزءاً من هذه الفترة المهمة، وأتوجه أيضاً بالشكر للمشجعين على مشاعر الحب والمساندة".



وكان كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على رأس المرشحين لقيادة البرازيل، لكنه وقع على عقد جديد مع الميرنجي حتى صيف 2026.