فادي الحسن: الشاشات عادت للعمل بشكل تام في مطار بيروت والتحقيقات مستمرة

اعلن رئيس مطار بيروت فادي الحسن بأن "الفرق بدأت العمل بعد ساعة من العطل في مطار بيروت الدولي، واليوم الشاشات عادت للعمل بشكل 100 بالمئة".

واوضح الحسن في تصريح له، بان "موضوع جرار الحقائب ما زلنا نعمل عليه، و"السكانر" لم تتأثر بما حدث، فقط أنظمة جرار الحقائب هي التي تأثرت".

ولفت الى ان وزير الأشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية دعا التقنيين من عدة مديريات للعمل وكشف الخرق الذي حدث وهم يعملون منذ أمس للوصول لنتائج سريعة، وهذه المرة الأولى التي يحدث فيها خرق وقمنا باحتوائه والأمر جدّي ونتابعه".

واوضح الحسن بانه "لم يتم أي تعديل على جداول الطيران ما حصل فقط تأخير بحقائب الركاب، والأمن العام ومخابرات الجيش وشعبة المعلومات يتابعون ما حصل وقبل صدور النتائج لا يمكننا القول إن كان الخرق داخلياً أم لا، والان يتم تفتيش الحقائب يدوياً وقريبا سيعود كل شيء لوضعه الطبيعي".