وزير الخارجية الأميركي يلتقي ولي العهد محمد بن سلمان في السعودية

التقى وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن ولي العهد محمد بن سلمان في في المخيم الشتوي في العلا بالسعودية، وذلك في اطار زيارة رسمية يقوم بها الوزير الاميركي لوقف التصعيد في قطاع غزة.
ويُعقد الاجتماع خلف أبواب مغلقة على مشارف مدينة العلا التاريخية في السعودية ويأتي قبيل توجّه بلينكن إلى إسرائيل في وقت متأخر الاثنين.
وووصل وزير الخارجية الأميركي إلى المملكة آتيا من الإمارات في إطار جولة في الشرق الأوسط شملت أيضاً تركيا واليونان والأردن وقطر.
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