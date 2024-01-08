انت الان تتابع خبر التربية تحقق مع مدير قسم ابتز مُدرسة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت التربية، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بعد ورود تسجيلات صوتية منسوبة الى مدير قسم تربية بلد، وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري أصدر أمراً يقضي بسحب يده حتى إكمال الإجراءات القانونية موجها بتشكيل لجنة تحقيقية عليا للتأكد من صحة التسجيلات الواردة حول حصول حالات ابتزاز لبعض الادارات المدرسية".



وحذر الوزير، كل من "يحاول ابتزاز الملاكات التربوية او يساوم على حقوقهم بإنزال أشد العقوبات الوظيفية ليكون عبرة للآخرين، مؤكداً تفعيل الجهات الرقابية واللجان الوزارية والفرعية لفقرات تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد بأشكاله كافة تحقيقا للعدالة داخل المؤسسة التربوية".

