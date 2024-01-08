ولي العهد السعودي يؤكد لبلينكن ضرورة وقف العمليات العسكرية بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقائه، اليوم الاثنين، على أهمية وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، و"تكثيف المزيد من الجهود على الصعيد الإنساني".

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد شدد أيضا على ضرورة "العمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم".

وكان الأمير محمد بن سلمان قد استقبل بلينكن، الذي يقوم بجولة إقليمية بالمنطقة، في المخيم الشتوي في العلا، بشمال غرب المملكة. وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه جرى تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار، خاصة مستجدات الأحداث في غزة ومحيطها والمساعي بشأنها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن بلينكن سيجري في السعودية "مناقشات حول قضايا مهمة في المنطقة، بما في ذلك منع اتساع الصراع في غزة".

ويزور بلينكن المملكة ضمن جولة إقليمية تشمل أيضا الإمارات وقطر والأردن وإسرائيل والضفة الغربية ومصر.

وتأتي زيارة بلينكن للسعودية قبيل توجّه بلينكن إلى إسرائيل في وقت متأخر الاثنين.

ووصل وزير الخارجية الأميركي إلى المملكة آتيا من الإمارات في إطار جولة في الشرق الأوسط شملت أيضاً تركيا واليونان والأردن وقطر، في وقت تشهد المنطقة توترات شديدة على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وبالتزامن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن بلينكن ناقش جهود منع اتساع الصراع في غزة في اجتماع مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في السعودية، اليوم الاثنين.