هل اقتربت إسرائيل وأمريكا وحلفاء إيران من حرب شاملة

أخذت الحرب التي كانت بين إسرائيل وحماس في الاتساع، حيث قتلت غارة جوية إسرائيلية قائدا في قوة سرية تابعة لحزب الله تعمل على طول الحدود، وهو وسام الطويل، أكبر ناشط في الجماعة المسلحة، وتعد الضربة هي الأحدث في تبادل متصاعد للضربات على طول الحدود، مما أثار مخاوف من نشوب حرب أخرى في الشرق الأوسط حتى في الوقت الذي يتسبب فيه القتال في غزة في خسائر فادحة في صفوف المدنيين.

وفي الأسبوع الماضي وحده، قتلت إسرائيل أحد كبار مقاتلي حماس في غارة جوية في بيروت، وقصف حزب الله قاعدة إسرائيلية حساسة بالصواريخ، وقتلت الولايات المتحدة قائد ميليشيا في بغداد، وتبادل المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية باستهداف البحرية الأمريكية.

وكل ضربة وضربة مضادة تزيد من خطر امتداد الحرب الكارثية بالفعل في غزة إلى جميع أنحاء المنطقة.

عقود المواجهة

وفي المواجهة المستمرة منذ عقود بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران والجماعات المسلحة المتحالفة معها، هناك مخاوف من أن يؤدي أي طرف إلى حرب أوسع نطاقا فقط لتجنب الظهور بمظهر الضعيف.

ويتحدث الإسرائيليون بشكل متزايد عن الحاجة إلى تغيير المعادلة في لبنان في الوقت الذي تهدف فيه واشنطن إلى احتواء الصراع.

وأدى الهجوم على سيارة الدفع الرباعي إلى مقتل قائد في قوة سرية تابعة لحزب الله تعمل على طول الحدود، وفقًا لمسؤول أمني لبناني تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته وفقًا للوائح. وعرف حزب الله المقاتل القتيل بأنه وسام الطويل دون تقديم تفاصيل.

نقطة الصفر

وتقول حماس إن الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر في جنوب إسرائيل والذي أدى إلى الحرب في غزة كان رد فعل خالصا على عقود من الهيمنة الإسرائيلية. ولا يوجد دليل على أن إيران أو حزب الله أو الجماعات المتحالفة الأخرى لعبت دورًا مباشرًا أو حتى علمت به مسبقًا.

ولكن عندما ردت إسرائيل بشن واحدة من أكثر الحملات العسكرية تدميراً في القرن الحادي والعشرين في غزة، وهو الجيب المحاصر الذي يسكنه 2.3 مليون فلسطيني، واجه ما يسمى بمحور المقاومة - إيران والجماعات المسلحة التي تدعمها في جميع أنحاء المنطقة - ضغوطاً للرد.

دور لبنان

وقال قاسم قصير، الخبير اللبناني في شؤون حزب الله: «إنهم لا يريدون الحرب، لكنهم في الوقت نفسه لا يريدون السماح للإسرائيليين بمواصلة الضربات دون انتقام».

وأضاف: «يجب أن يحدث شيء كبير، دون الدخول في حرب، حتى يقتنع الإسرائيليون والأمريكيون بأنه لا يوجد طريق للمضي قدمًا». وإذا تسامحت مع الهجمات الإسرائيلية، مثل الغارة التي شهدتها بيروت والتي أسفرت عن مقتل نائب الزعيم السياسي لحماس، فإنها تخاطر بالظهور وكأنها حليف ضعيف أو غير جدير بالثقة. ولكن إذا أدى ذلك إلى حرب شاملة، فقد هددت إسرائيل بإلحاق دمار كبير بلبنان، الغارق بالفعل في أزمة اقتصادية حادة. وحتى أنصار حزب الله قد يرون في ذلك ثمناً باهظاً للغاية.

طول الحدود

وهدد القادة الإسرائيليون مرارا وتكرارا باستخدام القوة العسكرية إذا لم يحترم حزب الله وقف إطلاق النار الذي أقرته الأمم المتحدة عام 2006 والذي أمر الجماعة المسلحة بالانسحاب من الحدود.

وقال يوئيل جوزانسكي، الباحث البارز في المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب: «لا يريد أي من الطرفين الحرب، لكن الجانبين يعتقدان أنها حتمية». وقال: «يعتقد الجميع في إسرائيل أن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن نحتاج إلى تغيير الواقع»، حتى يتمكن الناس من العودة إلى منازلهم.

وقال علي حمادة، المحلل في صحيفة لبنانية: «الأمريكيون لا يريدون حرباً مفتوحة مع إيران، والإيرانيون لا يريدون حرباً مفتوحة مع الولايات المتحدة». «لذلك هناك مفاوضات بالنار».

قواعد أمريكية

ونشرت الولايات المتحدة مجموعتين قتاليتين من حاملات الطائرات في المنطقة في أكتوبر إحداهما تعود إلى دوت الخليج، ولكن يتم استبدالها بسفن حربية أخرى. أرسلت عمليات النشر تحذيراً لا لبس فيه إلى إيران وحلفائها ضد توسيع الصراع.

وشنت الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في سوريا والعراق عشرات الهجمات الصاروخية على قواعد أمريكية. وهاجم المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر، متجاهلين عواقب محتملة على الاقتصاد العالمي. وتقول إيران إن حلفاءها يتصرفون من تلقاء أنفسهم وليس بناء على أوامر من طهران.

وتظهر أمريكا أنها لا ترغب في حرب أخرى في الشرق الأوسط بعد عقدين من الحملات المكلفة في العراق وأفغانستان.

لكن في الأسابيع الأخيرة، قتلت القوات الأمريكية قائدًا كبيرًا للميليشيا المدعومة من إيران في العراق و 10 من المتمردين الحوثيين الذين كانوا يحاولون الصعود على متن سفينة حاويات، مما أدى إلى إراقة الدماء مما قد يستدعي الرد.

وتكافح واشنطن من أجل تشكيل قوة أمنية متعددة الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر. لكنها تبدو مترددة في مهاجمة الحوثيين على الأرض عندما يبدو أنهم على وشك التوصل إلى اتفاق سلام مع المملكة العربية السعودية بعد سنوات من الحرب.

وفي الوقت نفسه، قال مسؤولون إسرائيليون إن الفرصة أمام حلفائهم لإجبار حزب الله والحوثيين على التنحي بدأت تنغلق.

- يواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه على قطاع غزة حصار مدينة غزة وشمالها

- يمنع تدفق إمدادات الغذاء وحليب الأطفال والدواء إلى تلك المناطق، التي أنهكها الجوع والعطش

- فارق المئات من الجرحى والمرضى الحياة بعد تدمير واحتلال المستشفيات والمراكز الصحية في مدينة غزة وشمالها.

- أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الأوضاع الإنسانية في مدينة غزة وشمالها صعبة جدا

- تواصل الدبابات الإسرائيلية فصل تلك المناطق عن جنوب القطاع، وعرقلة وصول قوافل المساعدات الإنسانية

- المنظومة الصحية منهارة بشكل كامل في تلك المناطق

- حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة من خطورة الوضع الصحي والإنساني لمئات آلاف الفلسطينيين

- الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، تلاحق الأطفال والنساء بالقذائف والصواريخ حتى داخل مراكز الإيواء

- الأمراض المعدية والجوع والعطش باتت تهدد حياة الأطفال والنساء خاصة مع نفاد كل أصناف الأغذية والأدوية منذ شهرين