بلينكن إلى تل أبيب: للحد من الضحايا المدنيين الفلسطينيين في غزة

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب حيث سيجري في اليوم التالي مناقشات يتوقع أن تكون صعبة مع السلطات الإسرائيلية، مع تشديده على وجوب الحد من الضحايا المدنيين الفلسطينيين في غزة.
ويعتزم بلينكن، الآتي من السعودية، الضغط على حكومة رئيس وزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في شأن مستقبل قطاع غزة، بناء على ما سمعه في مختلف العواصم العربية خلال جولته الشرق أوسطية.
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