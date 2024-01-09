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الكشف عن مصير جواو فيليكس مع برشلونة

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة لن يعتمد على جواو فيليكس، الموسم المقبل.

وأضاف البرنامج: "تشافي لا يعتبر وجود (جواو) أولولية في برشلونة".

وانضم فيليكس لصفوف برشلونة، في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي، قادما من أتلتيكو مدريد، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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