انت الان تتابع خبر الكشف عن مصير جواو فيليكس مع برشلونة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة لن يعتمد على جواو فيليكس، الموسم المقبل.
وانضم فيليكس لصفوف برشلونة، في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي، قادما من أتلتيكو مدريد، لمدة موسم على سبيل الإعارة.
وأضاف البرنامج: "تشافي لا يعتبر وجود (جواو) أولولية في برشلونة".
وانضم فيليكس لصفوف برشلونة، في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي، قادما من أتلتيكو مدريد، لمدة موسم على سبيل الإعارة.