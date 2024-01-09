رئيس الصومال يضغط على إثيوبيا من إريتريا

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- بواسطة أيمن الوشواش - في مواجهة الاتفاق المشبوه بين إثيوبيا ومقاطعة أرض الصومال الانفصالية، بدأ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، زيارة رسمية إلى إريتريا، لإجراء محادثات مع الرئيس أسياس أفورقي، لتنسيق المواقف وتعزيز العلاقات، ونزع فتيل الأزمة مع إثيوبيا. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مواجهة الاتفاق المشبوه بين إثيوبيا ومقاطعة أرض الصومال الانفصالية، بدأ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، زيارة رسمية إلى إريتريا، لإجراء محادثات مع الرئيس أسياس أفورقي، لتنسيق المواقف وتعزيز العلاقات، ونزع فتيل الأزمة مع إثيوبيا. وفق بيانات رسمية صومالية - إريترية ستناقش الزيارة، التي تستغرق يومين، تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وقال مصدر رفيع المستوى في الرئاسة الصومالية، إن «الرئيس حسن شيخ سيناقش مع الرئيس الإريتري الضغط على إثيوبيا للتراجع عن مذكرة التعاون»، التي تقول مقديشو، إنها «تمس سيادتها».

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