ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي

صاحب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس الوزراء الكندي السيد جاستن ترودو. وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وكندا، وسبل تطويرها في مختلف المجالات. كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأحداث وتداعياتها الأخيرة والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار.



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