بن سلمان يشدد على أهمية وقف العمليات العسكرية في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - شدد ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين 8 يناير 2024 ، على أهمية وقف العمليات العسكرية في غزة ، وتكثيف المزيد من الجهود على الصعيد الإنساني.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في المخيم الشتوي في العُلا، أهمية العمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.

كما جرى، خلال اللقاء، تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بما يحقق الأمن والاستقرار، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

المصدر : وكالات