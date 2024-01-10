إيداع حساب المواطن لدعم يناير في حسابات المستفيدين حتى نهاية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - نزول حساب المواطن.. بدأ برنامج حساب المواطن في إيداع الدفعة 74 عن دعم شهر يناير 2024، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق اليوم العاشر الميلادي وهو الموعد الرسمي لصرف الدعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم ومستوفين شروط الاستحقاق.

وأوضح حساب المواطن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، أنه بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر يناير "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، على أن يستمر الصرف حتى نهاية اليوم الأربعاء.

الاستعلام عن نزول حساب المواطن

ويمكن الاستعلام عن نزول حساب المواطن لدفعة شهر يناير، عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن عبر الرابط التالي.. https://portal.ca.gov.sa/

كتابة البيانات وتسجيل الدخول

اختيار الدفعات المالية

التأكد من حالة الدفعة بأن تكون "مدفوعة"، ولك يعني أنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة.

بينما إذا ظهرت حالة الدفعة "لا يوجد"، يعني بأن المستفيد تجاوز الحد المانع للدعم علمًا بأن الدعم مبني على ظروف الأسرة وإجمالي الدخل لجميع أفرادها، أما أن ظهر حالة الدفعة "تحت الإجراء للصرف" تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء، حيث يستمر إيداع الدعم طوال اليوم.

نتائج أهلية حساب المواطن

يشار إلى أن برنامج حساب المواطن أعلن مطلع الشهر الجاري نتائج الأهلية للدورة 74 عن شهر يناير 2024، ودعا المتقدمين التحقق من الأهلية عبر الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

يذكر أنه تم تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، واستمرار فتح التسجيل فيه واستمرار الدعم الإضافي للمستفيدين من حساب المواطن حتى نهاية العام 2024، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، حرصًا على مساعدة الأسر في ظل الأعباء الاقتصادية الحالية.