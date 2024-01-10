بلينكن يبحث مع منسقة أممية تسهيل وصول المساعدات لشمال غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 ، هاتفيا مع منسقة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، مسألة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة.



وتأتي تلك المباحثات الثلاثاء بين بلينكن وكاغ غداة ادعاء متحدث الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري أن "البنية العسكرية لحركة حماس تم تفكيكها بالكامل" في شمال قطاع غزة المحاصر.



وقال متحدث وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر في بيان صدر عنه، إن بلينكن وكاغ، أكدا خلال الاتصال "أهمية تعزيز آلية التنسيق التي تقدم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وتسهيل المساعدات لشمال القطاع لضمان وصول المساعدات الإنسانية وعودة النازحين".



وأشار ميللر إلى أن بلينكن وكاغ "أكدا أيضا على الالتزام المشترك بالوصول إلى الأشخاص غير المحميين، بما في ذلك تسهيل دخول المساعدات والسلع التجارية بسرعة إلى غزة، وزيادة استخدام المساعدات المحلية لتلبية الاحتياجات العاجلة، وزيادة التمويل للمساعدات الإنسانية".



وتشمل جولة بلينكن في المنطقة زيارة السعودية ثم الأردن وقطر والإمارات، في إطار جولته الإقليمية، بعد أن بدأها بزيارة كل من تركيا واليونان.

المصدر : وكالات