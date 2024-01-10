الرابط الرسمي للاستعلام عن صرف حساب المواطن لشهر يناير 2024

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر برنامج حساب المواطن، محركات بحث جوجل، صباح اليوم الأربعاء، بعدما أعلن عن إيداع 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والسبعين 10.8 مليون مستفيد وتابع.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري، إن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 188 مليار ريال منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1481 ريال.

وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 74%، وبلغ عدد التابعين 7.9 مليون مستفيد.

وتأتي هذه الدفعة تنفيذاً للتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

موعد نزول حساب المواطن الشهري

يبدأ إيداع دعم حساب المواطن للدفعة 74 عن شهر يناير 2024، والتي سيبدأ إيداعها مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 10 يناير 2024، وهو الموعد الذي حدده حساب المواطن لإيداع الدعم لهذا الشهر، شاملا الدعم الإضافي.

الاستعلام عن حساب المواطن لشهر يناير 2024

ويمكن الاستعلام عن نزول حساب المواطن لدفعة 74 لشهر يناير 2024، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- التوجه إلى بوابة حساب المواطن من الضغط هنا .

- ثم تسجيل الدخول.

- اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية.

- اختيار خدمة الاستعلام عن الأهلية.

- كتابة رقم الهوية الوطنية في الخانة المخصصة.

- ثم النقر على زر الإستعلام.

- تظهر نافذة مستقلة توضح حالة الأهلية والقبول وفي حالة الحصول على تصنيف غير مؤهل بإمكان المواطن الاستعلام عن الأسباب.

الفئات المستفيدة من دعم برنامج حساب المواطن

يفتح برنامج حساب المواطن أبوابه لاستقبال الدعم المقدم من المواطنين السعوديين الحاصلين على الجنسية الأكثر استحقاقا الدعم وهم:

- الحاملين لبطاقات التنقل بتاريخ ساري.

- الشاب السعودي الغير متزوج.

- المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

- المرأة العائل للأسرة في حال وفاة الزوج أو سجنه أو طلاقها.

- المرأة التي تمتلك حضانة الأطفال.

- أبناء المرأة السعودية في حال زواجها مش شخص غير سعودي