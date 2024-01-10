الحكومة الألمانية استأنفت تصدير الأسلحة إلى السعودية بعد تجميدها منذ عام 2018

أعلنت الحكومة الألمانية، أنّها وافقت على عملية بيع صواريخ للسعودية، رافعة بذلك حظرًا فرضته منذ فترة طويلة على صادرات الأسلحة إلى الرياض.

وأكّد الناطق باسم المستشار الألماني أولاف شولتس لصحافيين أنّ الحكومة أعطت الضوء الأخضر في نهاية العام 2023 لبيع صواريخ من طراز "ايريس-تي" للسعودية، بعدما كشفت صحيفة دير شبيغل المعلومة.

وكانت ألمانيا قد جمّدت مبيعات الأسلحة للرياض منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي أواخر عام 2018 في عملية أنحت الاستخبارات الأميركية خصوصًا باللائمة فيها على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.