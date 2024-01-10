أعلنت الحكومة الألمانية، أنّها وافقت على عملية بيع صواريخ للسعودية، رافعة بذلك حظرًا فرضته منذ فترة طويلة على صادرات الأسلحة إلى الرياض.
وأكّد الناطق باسم المستشار الألماني أولاف شولتس لصحافيين أنّ الحكومة أعطت الضوء الأخضر في نهاية العام 2023 لبيع صواريخ من طراز "ايريس-تي" للسعودية، بعدما كشفت صحيفة دير شبيغل المعلومة.
وكانت ألمانيا قد جمّدت مبيعات الأسلحة للرياض منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي أواخر عام 2018 في عملية أنحت الاستخبارات الأميركية خصوصًا باللائمة فيها على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الألمانية استأنفت تصدير الأسلحة إلى السعودية بعد تجميدها منذ عام 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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