شكرا لقرائتكم خبر باكستان: مجلس الأمن أصيب بالشلل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت باكستان أمس من أن فشل الجهود الدولية لوقف الحرب الإسرائيلية الوحشية على غزة ربما يؤدي إلى تصعيد الصراع، وقد يشمل المنطقة بأسرها، خلال مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة استخدام الولايات المتحدة لحق النقض «الفيتو»، في مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي.

وقال السفير الباكستاني عثمان جادون، القائم بأعمال الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا، «إن المجلس أصيب بالشلل بسبب المقاومة والتصويت السلبي لعضو دائم» دون أن يذكر الولايات المتحدة بالاسم، حسب وكالة «أسوشيتيد برس» الباكستانية.

وأشار المبعوث الباكستاني إلى أن مسؤولية ثقيلة تقع على عاتق هؤلاء، الذين ساهموا في إطالة أمد هذه الحرب واستمرار ذبح المدنيين الأبرياء في غزة».

يذكر أن الاجتماع عقد بموجب الولاية الدائمة للجمعية للانعقاد في غضون 10 أيام من استخدام حق النقض بالمجلس.

وقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» الشهر الماضي ضد مشروع قرار للأمم المتحدة، يطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار، في الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس»