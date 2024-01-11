شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السند يمامة: مصر لم تدخر جهدا لدعم فلسطين بعد أكثر من 90يوما على العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إنه بعد مرور أكثر من 90 يومًا على اندلاع العدوان والحرب الغاشم على غزة، كان الموقف المصري محدد من اللحظة الأولى برفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، كما رفضت الرد الانتقامي الذى شنته سلطة الاحتلال على المقاومة الفلسطينية.

وأكد "يمامة"، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مصر أكدت مرارًا وتكراراً على أن ما حدث في السابع من أكتوبر الماضي من قبل المقاومة الفلسطينية كان تعبيرًا عن حالة الكبت والقمع التي تمارسها سلطة الاحتلال بحق أبناء غزة طيلة عقود ماضية، في صمت واضح من قبل المجتمع الدولي.

ونوه رئيس حزب الوفد، إلى أن غزة كانت تحت الحصار منذ سنوات، لذا فكان لابد أن يكون هناك رد فعل على هذه الانتهاكات الصارخة بحق الشعب الفلسطيني، مشيدًا بدور مصر في التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، بجانب الدور الإنساني والإغاثي الذى حول معبر رفح ليكون بمثابة سلة غذاء ونقطة التقاء لكافة المساعدات المتجهة إلى غزة.