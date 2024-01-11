صندوق الاستثمارات العامة يطرح وظائف شاغرة للمؤهلات العليا.. شروط التقديم

ياسر رشاد - القاهرة - طرح صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، عدد من الوظائف الشاغرة لكل من يحمل مؤهل عالي بداية من البكالوريوس فأعلى وفق شروط ومعايير محددة.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة بالعاصمة السعودية الرياض، أن الوظائف متاحة للرجال والنساء، وتشمل:

1- أخصائي تدقيق تقنية المعلومات (IT Audit Professional)شروط التقديم عليها: أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس (تقنية المعلومات، أمن المعلومات) أو ما يعادله، مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

2- محلل استثمار ( Investment Analyst)شروط التقديم بها: أن يكون المتقدم حاصل على درجة بكالوريوس (إدارة أعمال، مالية، اقتصاد، استثمار، الهندسة) أو ما يعادلهم، مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

3- محلل مالي (Financial Analyst) شروط التقديم: أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في (ادارة الأعمال، العقارات، الاستثمار، التمويل) أو ما يعادلهم، مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.



وظائف صندوق الاستثمارات العامة بالرياض.. شروط عامة للتقديم

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

أن يكون حاصلا على المؤهل والتخصص والمناسب او الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.



يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يملك محافظ استثمارية رائدة، ترتكز على الاستثمار في الفرص الواعدة محلياً وعالمياً؛ كونه أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم.

وكان الصندوق تأسس في عام 1971م الموافق لعام 1391هـ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 24)، وطوال تلك العقود الممتدة كان الصندوق رافداً اقتصادياً وطنياً ساهم في تأسيس الشركات الحيوية الكبرى محلياً.

وفي عام 2015صدر قرار مجلس الوزراء رقم (270) المتضمن ربط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث تمت بعد ذلك عملية إعادة تكوين مجلس الإدارة ليصبح برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.