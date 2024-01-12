انت الان تتابع خبر بعد ازمة الجماهير.. قرار مفاجئ لأنشيلوتي بخصوص كروس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان كروس دخل بديلا خلال انتصار "الميرينغي" المثير أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-3، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني 2023-2024.

وسيواجه ريال مدريد نظيره وغريمه التقليدي برشلونة في نهائي البطولة، مساء يوم الأحد المُقبل في تمام العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.



وشهدت مباراة الريال ضد أتلتيكو، تعرض توني كروس لحملة هجوم شديدة من الجماهير، فور نزوله بالدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني، وهو ما أثار دهشته.

وتشير التقارير إلى أن هذا الغضب الجماهيري يعود إلى هجوم كروس على المشروع السعودي المتمثل في جلب نجوم العالم إلى دوري روشن، رغم نجاح التجربة حتى الآن وبدرجة كبيرة.

وأكد أنشيلوتي في تصريحات بعد المباراة أنه لم يفهم تصرف الجماهير ضد كروس، مؤكد أن "اللاعب نفسه لم يفعل شيئا".

ورغم هذا الضغط الجماهيري، أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن "أنشيلوتي قرر الدفع بالنجم الألماني في التشكيلة الأساسية ضد برشلونة".

وأوضحت الصحيفة المُقربة من ريال مدريد أن "كارلو يثق في قدرات كروس على تخطي هذه الأزمة، فضلا عن خبراته الكبيرة في مثل هذه المباريات القوية".

ويعتبر النجم الألماني صاحب الـ34 عاما، أحد أهم الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الملكي منذ 10 سنوات.

